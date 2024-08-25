Китай “рішуче проти” санкцій США щодо пов’язаних із Росією організацій

Пекін закликав США «припинити свою неправильну практику» після того, як китайські компанії були занесені до списку санкцій, покликаних завдати удару по ланцюжках постачань, що забезпечують Росію, і підірвати її економіку, яка перебуває в стані війни.

КНР «рішуче виступає проти» санкцій і «вживе необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній», йдеться в заяві міністерства торгівлі, поширеній у неділю.

Як пише Bloomberg, у п’ятницю Міністерство фінансів США опублікувало список нових організацій, які потрапили під санкції, до якого ввійшли російські громадяни і компанії, зареєстровані в Гонконзі та материковому Китаї. Міністерство заявило, що санкції будуть спрямовані на тих, хто надає товари та послуги, які дають змогу Росії підтримувати свої військові дії проти України та обходити санкції, йдеться в заяві.

Раніше цього року голова КНР Сі Цзіньпін попередив головного американського дипломата, що США не повинні нападати на Китай або виступати проти нього. Тоді держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що ця азіатська країна є основним постачальником у Росію військових верстатів і компонентів, що використовуються в боєприпасах і ракетному паливі.

Нові американські санкції також спрямовані проти суден зі скрапленим природним газом, пов’язаних із Росією, включно з танкерами, які, як припускають, завантажували на підприємстві Arctic LNG 2, що вже потрапило під санкції США.￼