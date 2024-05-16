Політика

Китай повинен вибирати між Путіним і Заходом, – Держдеп США

16 Травня 2024 20:15
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росія, китай, сша
Володимир Путін і Сі Цзіньпін на площі Тяньаньмень у Пекіні / Фото: GETTY IMAGES

США дорікнули Китаю за його постійну підтримку президента Росії Володимира Путіна і заявили, що Пекін має зробити вибір між західним і російським вектором.

“Якщо Китай хоче мати добрі відносини з Європою та іншими країнами, він не може продовжувати підтримувати найбільшу загрозу європейській безпеці”, – заявив представник Державного департаменту США в інтерв’ю Newsweek, підкресливши, що це позиція не лише Вашингтона, але й Європейського Союзу, НАТО та G7.

Речник Державного департаменту заявив, що Росія докладе всіх зусиль, щоб продовжити свою війну проти України без підтримки Китаю.

“Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для пропаганди його агресивної війни проти України. Ми не можемо повернутися до звичайного бізнесу з РФ, закривати очі на явні порушення міжнародного права, які Росія вчинила в Україні. Вона має відповісти за воєнні злочини”, – сказав він.


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