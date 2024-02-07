Китай отримав від Швейцарії запрошення на участь у Глобальному саміті миру

Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів, посиливши тиск на Пекін, щоб той зіграв роль у припиненні бойових дій майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє Bloomberg, передає Суспільне.

За словами Кассіса, він звернувся з такою пропозицією під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї 7 лютого.

Він зазначив, що Ван “взяв до уваги запрошення” і чекає відповіді через кілька днів.

“Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все ще готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни”, — сказав швейцарський міністр.