Політика

Китай отримав від Швейцарії запрошення на участь у Глобальному саміті миру

7 Лютого 2024 14:41
китай, Швейцарія
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс / Фото з відкритих джерел

Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів, посиливши тиск на Пекін, щоб той зіграв роль у припиненні бойових дій майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє Bloomberg, передає Суспільне.

За словами Кассіса, він звернувся з такою пропозицією під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї 7 лютого.

Він зазначив, що Ван “взяв до уваги запрошення” і чекає відповіді через кілька днів.

“Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все ще готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни”, — сказав швейцарський міністр.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 17:24

Проти американського ведучого Карлсона, який взяв інтерв’ю у Путіна, пропонують запровадити санкції у ЄС
7 Лютого 2024 17:55

Умєров заявив, що закон про мобілізацію зробить державу стійкішою
7 Лютого 2024 16:58

Кількість пошкоджених від ракетного удару будинків у Миколаєві зросла до 71 
7 Лютого 2024 16:12

Із законопроєкту про витрати на оборону США планують вилучити угоду про безпеку кордонів та внести пункт про допомогу Україні – The Hill
7 Лютого 2024 15:17

Голова СБУ Малюк зустрівся із послами G7
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки