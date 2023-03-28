Китай оголосив своєю юрисдикцією родовища російських компаній на шельфі В’єтнаму

Міноборони Китаю запустило регулярне військове патрулювання зони Південно-Китайського моря, де розташовані нафтогазові родовища російських компаній, повідомляє Reuters з посиланням на дані стеження за судами в морі.

З січня 2022 року китайські військові кораблі не менше 40 разів заходили безпосередньо до розвідувальних блоків, які знаходяться у винятковій економічній зоні В’єтнаму та керуються «Зарубіжнафтою» та «Газпромом».

Йдеться про блоки 06-01, де «Зарубіжнафта» є акціонером і оператором, а також блоки 05-03, часткою в яких володіє «Газпром».

Китай здійснює патрулювання у зоні своєї юрисдикції, пояснила ситуацію Reuters офіційний представник МЗС КНР.

Родовища, де працюють російські корпорації, знаходяться акваторії так званої «дев’ятипунктирної лінії» – зоні, яка є частиною територіальних претензій Пекіна в Південно-Китайському морі.

Як заявив офіційний представник китайського МЗС, військові кораблі діють у суворій відповідності до міжнародного законодавства. При цьому дипломат наголосив, що йому невідомо, щоб патрулі заходили безпосередньо на територію бурових робіт.

Блоки, що потрапили під військове патрулювання, розташовані на відстані 630 морських миль від китайського острова Хайнань. За даними Reuters, на об’єкти «Зарубіжнафти» китайські кораблі почали заходити з листопада, а всього минулого року 34 рази проходили одним і тим же маршрутом, щоразу прямуючи до акваторії, де працюють російські компанії.

«Китай прагне затвердити свою юрисдикцію та права на шельфові енергетичні ресурси та використав (сили) берегової охорони, щоб чинити тиск на країни регіону», – каже Єн Сторі, старший науковий співробітник ISEAS-Yusof Ishak Institute у Сінгапурі.

У суботу військово-морські сили В’єтнаму відправили корабель берегової охорони для моніторингу дій китайських військових, зазначає Reuters. В’єтнам має намір «захищати свої права» у Південно-Китайському морі, заявив МЗС країни.