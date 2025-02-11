Китай нарощує вплив після заморозки USAID, – Politico

Китай швидко активізувався та почав заповнювати фінансові прогалини в країнах, які втратили підтримку США після рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити зовнішню допомогу.

Як повідомляє Politico, китайські чиновники вже заявили про готовність замінити програми USAID у Непалі власними ініціативами розвитку. Аналогічних кроків очікують і на Островах Кука в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Колумбії неурядові організації також фіксують зацікавленість Китаю в покритті фінансових втрат після призупинення програм USAID.

Тим часом демократи у Палаті представників США розробляють стратегію, щоб донести до адміністрації Трампа ризики посилення Китаю через скорочення американського фінансування. Однак республіканці не підтримують відновлення допомоги USAID, зазначає Politico.