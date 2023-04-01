Політика

Кулеба закликав не дати Росії зловживати головуванням у Радбезі ООН

1 Квітня 2023 19:52
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росія, оон, кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дати РФ зловживати її головуванням у цьому органі. 

“Російське головування в РБ ООН – це ляпас для міжнародної спільноти. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати своїм президентством”, – написав Кулеба в Twitter.

Кулеба також нагадав, що присутність РФ в Радбезі ООН і в ООН в цілому є нелегітимною.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс написав, що вважає аморальною ситуацію з тим, що РФ за ротаційним принципом перейняла головування у Радбезі, попри війну проти України, та що це не зупинить роботу над притягненням Москви до відповідальності за воєнні злочини.  


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