Спорт

Кріштіану Роналду завів канал на YouTube. За півтори години він набрав мільйон підписників
22 Серпня 2024 15:02
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футбол
YouTube канал Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду 21 серпня завів власний канал на відеосервісі YouTube. Для того, щоб набрати перші 100 тисяч підписників, йому знадобилося 55 хвилин, що стало найкращим стартом нового каналу на цьому відеосервісі. Позначку в мільйон підписників канал футболіста подолав за півтори години.

Незабаром за кількістю підписників на ютьюбі Роналду випередив Ліонеля Мессі. У Мессі було 2,3 мільйона підписників, а у Роналду – 18,8 мільйона.

Мессі є абсолютним лідером за кількістю “Золотих м’ячів” – призу найкращому футболісту року за версією France Football. У нього вісім таких нагород. Роналду посідає друге місце з п’ятьма “Золотими м’ячами”. При цьому Роналду лідирує за кількістю номінацій на “Золотий м’яч”.


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