Суспільство

Кремль хоче використати ВПК Білорусі для посилення своєї армії, – ISW

18 Лютого 2023 16:15
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ISW, білорусь, кремль

Кремль включить елементи оборонно-промислової бази Білорусі до більших зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України. 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 17 лютого в Москві заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій, пише ISW.

Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для підтримки російської продукції КАМАЗ, і висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту. Крім того, Лукашенко заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співпрацю в сфері оборони та безпеки, які Білорусь і Росія погодилися «три місяці тому».

Додаткові Су-25 і запчастини до вантажівок, швидше за все, не є критичним матеріалом для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може конфіскувати білоруські заводи та переоснастити їх для виробництва критично важливої ​​техніки, необхідної російській армії. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або обладнані для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш необхідної техніки. Раніше ISW оцінювало, що російські війська почали використовувати білоруські полігони та тренажери для навчання мобілізованих росіян, щоб компенсувати погіршений навчальний потенціал Росії. 

Схоже, що Кремль подібним чином включає елементи DIB Білорусі, щоб збільшити потужність російської оборони, оскільки Путін прагне активізувати російський DIB для підтримки тривалої війни з Україною.


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