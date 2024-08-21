Політика

Кремль хоче переконати росіян, що бої в Курській області – це “нова нормальність”
21 Серпня 2024 14:53
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курська операція, росія
Розбита російська військова колона в Курській області Росії / Фото: AP

У Кремлі вважають, що бої у Курській області Росії триватимуть кілька місяців, і хочуть переконати росіян, що це “нова нормальність”, розповіли незалежному російському виданню “Медуза” джерела, близькі до адміністрації президента й уряду РФ.

Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські “еліти” були “шоковані”, кажуть вони, але за два тижні “шок пройшов, сталося звикання”.

За даними недавнього опитування пов’язаного з владою РФ Фонду громадської думки (ФОМ), переважання тривожних настроїв у російському суспільстві зросло відразу на 6% – до 45%. У президентській адміністрації ці показники вважають досить високими і сподіваються на їхнє швидке зниження.

При цьому всі опитані виданням чиновники впевнені, що бої на Курщині можуть тривати кілька місяців. Щоб тривожні настрої у суспільстві у зв’язку з наступом ЗСУ в Курській області “вляглися” швидше, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати росіян до життя в умовах “нової реальності” й “нової нормальності”, переконуючи, що “повернення територій займе час, росіянам треба почекати”, пише видання.


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