Кращі букмекери в Україні

Кількість любителів ставок на спорт за останні роки збільшилася, ринок азартних ігор продовжує розвиватися. Різні букмекерські компанії пропонують клієнтам укласти парі на перемогу улюбленої команди чи спортсмена, кількість забитих м’ячів та інше. Вибирати контори слід з урахуванням рейтингу, ширини розпису, наявності бонусів для клієнтів, низької маржі та інших факторів.

Які букмекери заслуговують на увагу

Сьогодні створюються спеціальні рейтинги, до яких входять найкращі букмекери, популярні на території України. Для ставок на спорт беттери вибрали такі БК:

FavBet;

Vbet;

1 Win;

Фан Спорт;

Бетвіннер.

Список букмекерських компаній може доповнюватись, а його лідери – опускатися у рейтинговому переліку.

При складанні рейтингу враховується безліч різних факторів, крім думки самих беттерів. Сюди входять бонуси, які дозволяють новачкам робити ставки на футбол або інший вид спорту, не ризикуючи власними коштами, наявність мобільної версії та програми, щоб клієнт мав можливість укладати парі або здійснювати транзакції, перебуваючи далеко від комп’ютера. Вибір способів поповнення депозиту та виведення виграшу допомагає користувачам знайти звичний для себе варіант. Оперативність відповідей від служби підтримки також впливає місце у рейтингу.

Чому вказані букмекери – найкращі серед конкурентів

Багато букмекерських компаній приймають ставки на спорт, але лише деякі змогли заслужити довіру клієнтів:

Фавбет. Він славиться високими коефіцієнтами на ставки на футбол та інші дисципліни, проведенням акцій. Реєстрація не займає багато часу, а наявність ліцензії КРАЇЛ забезпечує додатковий захист клієнтам БК.

Вбет. Окрім наявності ліцензії, широкої лінії та розпису, цей сайт дарує новим клієнтам приємний бонус.

1Він. Щедрі вітальні подарунки новачкам допомагають конторі розширювати базу клієнтів. Також ці букмекери передбачили наявність дзеркальних версій, якщо з основним сайтом виникнуть проблеми.

Фанспорт. Його фішка – великий вибір промокодів та мінімальний розмір початкового депозиту.

Бетвіннер. На цій платформі можна зареєструватись в 1 клік.

Щоб ставки на спорт почали приносити прибуток, слід вивчити існуючі стратегії та читати прогнози.