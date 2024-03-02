Костін: Російські військові цілеспрямовано вдарили по житловому будинку в Одесі

Удар по житловому будинку в Одесі російські військові завдали цілеспрямовано, поруч не було жодних військових об’єктів. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

“Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не розташований поруч із жодним військовим об’єктом або об’єктом подвійного призначення. Цей будинок розташований у зоні щільної забудови”, – заявив він.

“Злочинні накази віддаються саме з Кремля, – наголосив генпрокурор. – Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО. Адже ми повинні не тільки розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу”.

Тим часом о 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої людини.

Загалом загинуло 5 осіб, із них 1 дитина. Постраждало 8 осіб, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.