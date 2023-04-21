Косметологічні комбайни: найкраще в одному

Сучасна косметологія така багата і різноманітна, що часом важко визначитися з тим, яка технологія підходить для тієї чи іншої ситуації. Так само і лікарі не можуть передбачити, з якою проблемою до нього прийде клієнт. Щоб пацієнт отримав бажаний результат, а косметолог міг його надати, існують такі системи, як косметологічні комбайни. Вони оснащені безліччю функцій, кількість яких може змінюватись від 3 до 11, залежно від моделі, і дозволяють в одному кабінеті проводити різні види процедур. Бажаючи дізнатися більше про можливості обладнання, читайте нашу сьогоднішню статтю.

Можливості обладнання

Оскільки як зі шкірою обличчя, так і тіла існують проблеми, так само є різні технології, здатні з ними боротися. Ідеальний апарат комбінує функції для корекції обличчя та тіла, але вибір технологій залежить лише лікаря та його спеціалізації:

Для видалення небажаного волосся існують різні технології, адже є різні типи шкіри. Якщо хочете виконувати і лазерну, і фотоепіляцію, найкраще косметологічні комбайни купити з двома маніпулами https://massage-systems.com.ua/kosmetologicheskie-kombayny/, що генерують лазерне та світлове випромінювання.



За рахунок цього лікар зможе надавати послуги з епіляції власникам усіх типів шкіри та волосся ефективно та безпечно. Отже успішно розвивати бізнес.

За рахунок цього лікар зможе надавати послуги з епіляції власникам усіх типів шкіри та волосся ефективно та безпечно. Отже успішно розвивати бізнес. Для очищення, відновлення та омолодження шкіри найпопулярніший апарат – ультразвукова терапія, що комбінує методики пілінгу, мікромасажу та фонофорезу. Іноді в комплектації є насадки для мікрострумової терапії, з якою проводять реабілітаційні процедури відновлення м’язів. Не менш популярний варіант – пристрої мікродермабразії та брашингу, які використовують принцип шліфування шкіри для її оновлення. З їх допомогою вдається позбутися або мінімізувати виразність шрамів, рубців, розтяжок та постакне.

Для зменшення обсягів тіла та моделювання його красивих контурів найбільш функціональною виявиться модель із технологіями вакуумного масажу, технології EMS, ультразвукової кавітації, RF-ліфтингу та методу VelaShape.



Результати одного сеансу з таким апаратом здатні здивувати навіть досвідчених косметологів та однозначно порадувати пацієнтів. Простіші моделі оснащені технологіями кавітації та вакуумного масажу, яких цілком достатньо для регулярної роботи.

Окрім високої функціональності, косметологічні комбайни є ідеальним вибором для невеликих робочих кабінетів амбітних лікарів. Навіть в обмеженому просторі вони зможуть виконувати різні процедури, задовольняючи тим самим запити різних пацієнтів. А коли задоволений клієнт, бізнес успішно розвивається. Саме для цього комбайни були створені!