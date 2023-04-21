Косметологічні комбайни: найкраще в одному

Сучасна косметологія така багата і різноманітна, що часом важко визначитися з тим, яка технологія підходить для тієї чи іншої ситуації. Так само і лікарі не можуть передбачити, з якою проблемою до нього прийде клієнт. Щоб пацієнт отримав бажаний результат, а косметолог міг його надати, існують такі системи, як косметологічні комбайни. Вони оснащені безліччю функцій, кількість яких може змінюватись від 3 до 11, залежно від моделі, і дозволяють в одному кабінеті проводити різні види процедур. Бажаючи дізнатися більше про можливості обладнання, читайте нашу сьогоднішню статтю.
Можливості обладнання
Оскільки як зі шкірою обличчя, так і тіла існують проблеми, так само є різні технології, здатні з ними боротися. Ідеальний апарат комбінує функції для корекції обличчя та тіла, але вибір технологій залежить лише лікаря та його спеціалізації:
- Для видалення небажаного волосся існують різні технології, адже є різні типи шкіри. Якщо хочете виконувати і лазерну, і фотоепіляцію, найкраще косметологічні комбайни купити з двома маніпулами https://massage-systems.com.ua/kosmetologicheskie-kombayny/, що генерують лазерне та світлове випромінювання.
За рахунок цього лікар зможе надавати послуги з епіляції власникам усіх типів шкіри та волосся ефективно та безпечно. Отже успішно розвивати бізнес.
- Для очищення, відновлення та омолодження шкіри найпопулярніший апарат – ультразвукова терапія, що комбінує методики пілінгу, мікромасажу та фонофорезу. Іноді в комплектації є насадки для мікрострумової терапії, з якою проводять реабілітаційні процедури відновлення м’язів. Не менш популярний варіант – пристрої мікродермабразії та брашингу, які використовують принцип шліфування шкіри для її оновлення. З їх допомогою вдається позбутися або мінімізувати виразність шрамів, рубців, розтяжок та постакне.
- Для зменшення обсягів тіла та моделювання його красивих контурів найбільш функціональною виявиться модель із технологіями вакуумного масажу, технології EMS, ультразвукової кавітації, RF-ліфтингу та методу VelaShape.
Результати одного сеансу з таким апаратом здатні здивувати навіть досвідчених косметологів та однозначно порадувати пацієнтів. Простіші моделі оснащені технологіями кавітації та вакуумного масажу, яких цілком достатньо для регулярної роботи.
Окрім високої функціональності, косметологічні комбайни є ідеальним вибором для невеликих робочих кабінетів амбітних лікарів. Навіть в обмеженому просторі вони зможуть виконувати різні процедури, задовольняючи тим самим запити різних пацієнтів. А коли задоволений клієнт, бізнес успішно розвивається. Саме для цього комбайни були створені!