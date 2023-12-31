Королева Данії вирішила зректися престолу

Королева Данії Маргрете II зречеться престолу 14 січня 2024 року. Про це вона оголосила у своїй традиційній новорічній промові.

«Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька – я піду з посади королеви Данії. Я залишаю трон моєму синові, наслідному принцу Фредеріку», – заявила королева.

Прем’єр-міністрка Метте Фредеріксен відреагувала на новину про те, що королева Данії йде у відставку після 52 років перебування на троні.

“Від імені всього населення я хотіла б висловити найглибшу подяку Її Величності Королеві за її життєву відданість і невтомні зусилля на благо Королівства”, – заявила вона.

Прем’єр-міністрка назвала королеву Маргрете “уособленням Данії”.

“Багато хто з нас ніколи не знав іншого монарха. Королева Маргрете є уособленням Данії і протягом багатьох років вкладала слова і почуття в те, ким ми є як народ і як нація”, – йдеться в її заяві.

Маргрете II зійшла престол 14 січня 1972 року.