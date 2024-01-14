Політика

Королева Данії передала трон своєму старшому синові

14 Січня 2024 16:05
читать на русском →
данія

Королева Данії Маргрете II підписала заяву про зречення від престолу, поклавши кінець своєму 52-річному правлінню як найдовгоправнішого монарха Данії та звівши свого старшого сина Фредеріка в ранг короля і глави держави.

Про це пише Independent.

“Найдовгоправніший монарх країни, королева Маргрете, приголомшила країну напередодні Нового року, коли оголосила про своє рішення зректися престолу після 52 років правління, ставши першим датським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від трону”, – вказує видання.

Сьогодні 83-річна королева передала трон своєму первістку, підписавши заяву про зречення від престолу.

Новому королю Данії 55 років. Він зійде на престол під ім’ям Фредерік Х. Як і його мати, формально він представлятиме на престолі німецьку династію Глюксбургів, хоча за батьківською лінією належить французькій графській гілці Лаборд де Монпеза.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Січня 2024 12:17

Сьогодні річниця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, коли загинуло 46 людей
14 Січня 2024 16:05

Королева Данії передала трон своєму старшому синові
14 Січня 2024 15:39

Хвороба Х: Світові лідери обговорять, як підготуватися до “наступної пандемії”
14 Січня 2024 14:22

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП “Сірет”
14 Січня 2024 11:55

Зеленський про підписану з Британією угоду: Це те, що додає нам упевненості зараз
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки