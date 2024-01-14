Королева Данії передала трон своєму старшому синові

Королева Данії Маргрете II підписала заяву про зречення від престолу, поклавши кінець своєму 52-річному правлінню як найдовгоправнішого монарха Данії та звівши свого старшого сина Фредеріка в ранг короля і глави держави.

Про це пише Independent.

“Найдовгоправніший монарх країни, королева Маргрете, приголомшила країну напередодні Нового року, коли оголосила про своє рішення зректися престолу після 52 років правління, ставши першим датським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від трону”, – вказує видання.

Сьогодні 83-річна королева передала трон своєму первістку, підписавши заяву про зречення від престолу.

Новому королю Данії 55 років. Він зійде на престол під ім’ям Фредерік Х. Як і його мати, формально він представлятиме на престолі німецьку династію Глюксбургів, хоча за батьківською лінією належить французькій графській гілці Лаборд де Монпеза.