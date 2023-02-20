Суспільство

Король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців Британський король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання на тренувальній базі у Вілтширі, Великобританія. “Знаходячись на південному заході Англії, король став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати ворожі позиції”, – повідомляє Express. Британського короля супроводжував начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс. За даними ВВС, у графстві Вілтшир українці навчаються, зокрема, застосовувати британські реактивні системи залпового вогню (РЗСО) із дальністю стрілянини понад 80 км. Поділитися:



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