Британський король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання на тренувальній базі у Вілтширі, Великобританія.
“Знаходячись на південному заході Англії, король став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати ворожі позиції”, – повідомляє Express.
Британського короля супроводжував начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс.
За даними ВВС, у графстві Вілтшир українці навчаються, зокрема, застосовувати британські реактивні системи залпового вогню (РЗСО) із дальністю стрілянини понад 80 км.