Суспільство

Контейнерні перевезення з портів Великої Одеси відновлені

5 Квітня 2024 12:31
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одеса
Контейнеровоз / Marinetraffic

3 квітня з одного з порту Великої Одеси – Чорноморська пройшов перший за час повномасштабної війни контейнеровоз. 4 квітня судно відправилось до Констанци (Румунія).

Про це повідомляє одеське видання “Думська”.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало судно T Mare під прапором Панами. 

У виданні зазначили, що поки це не  повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер, який здійснює чартерні рейси між Констанцією та портами Великої Одеси.

Контейнерні перевезення раніше в обмеженому обсязі здійснювалися через дунайські порти Одеської області, але з сьогоднішнього дня вони значно зростуть.


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