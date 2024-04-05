Контейнерні перевезення з портів Великої Одеси відновлені

3 квітня з одного з порту Великої Одеси – Чорноморська пройшов перший за час повномасштабної війни контейнеровоз. 4 квітня судно відправилось до Констанци (Румунія).

Про це повідомляє одеське видання “Думська”.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало судно T Mare під прапором Панами.

У виданні зазначили, що поки це не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер, який здійснює чартерні рейси між Констанцією та портами Великої Одеси.

Контейнерні перевезення раніше в обмеженому обсязі здійснювалися через дунайські порти Одеської області, але з сьогоднішнього дня вони значно зростуть.