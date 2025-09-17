Фунгіциди – група препаратів для захисту рослин від грибкових інфекцій. Це засоби з хімічним та біологічним складом, які дозволяють лікувати та профілактувати розвиток захворювань плодових, овочевих, зернових, декоративних та інших культур протягом усього сезону.

Для кожного конкретного випадку існують різні типи фунгіцидів. Які вони, коли та як застосовуються? Компанія АгроХім допоможе розібратись з цим питанням далі у статті.

Рiзновиди фунгіцидів

Ключова відмінність таких препаратів – в механізмі їхньої дії на рослини. Від цього залежать особливості, умови і мета застосування фунгіциду.

Контактні (несистемні) фунгіциди

Після обробки діючий компонент не проникає в клітини рослини, а лишається на листках, утворюючи захисну плівку, через яку грибки при контакті не проростають. Ці препарати застосовують для профілактики, а не лікування рослин.

Мінус – втрата ефективності при вітрі, дощі та сонці, тому важливо регулярно оновлювати захисний шар та слідкувати, щоб препарат рівномірно вкривав рослину.

Системні

Поглинаються кутикулою тканин рослин і швидко поширюються по всім вегетативним органам.

Такі фунгіциди лікують культури зсередини та захищають ззовні, а за рахунок проникнення в рослину зберігають ефективність в будь-яку погоду.

Мінус – при застосуванні одного й того ж препарату патогени адаптуються до активного компоненту, тому радимо чергувати засоби та застосовувати бакові суміші.

Комбіновані фунгіциди

Локально-системні препарати поглинаються листям рослини і поширюються лише по них, без проникнення в стебло і корені. Комбіновані фунгіциди мають контактний ефект, адже частина препарату лишається на рослині, та системний – за рахунок проникнення в клітини листя.

Як підібрати фунгіциди для профілактики та лікування хвороб рослин

Щоб вибрати фунгіцид, який врятує рослини та ваш врожай, врахуйте наступні моменти:

мета використання засобу – лікування/профілактика хвороб;

тип рослини;

масштаби зараження;

спектр і термін впливу на патогени;

сумісність з препаратами;

погоду.

Для профілактики рекомендуємо контактні біофунгіциди, що не поглинаються рослиною і є найбільш безпечними. Лікувати інфекції потрібно потужними системними препаратами, що знищують міцелій грибка зсередини, проникаючи в тканини культури.

Потрібно обробити рослини з першими ознаками інфекції? Оптимальний вибір – комбіновані фунгіциди. Вони впораються з невеликим масштабами зараження та створять захисний бар’єр для здорових рослин.

Регулярно перевіряйте культури і вчасно застосовуйте сучасні фунгіциди. Обробляйте рослини рівномірно, в безвітряну, суху погоду, враховуйте мету обробки та дотримуйтесь інструкції з використання препарату. Це допоможе вам зберегти сад та город здоровими, а врожай – багатим та якісним.