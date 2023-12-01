Компанії, які продавали російську нафту за завищеною ціною відтепер під санкціями

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох компаній і їхніх суден, які порушили обмеження Групи семи і продавали російську нафту за завищеною ціною.

Про це повідомляє “Європейська правда”

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) 1 грудня оголосило санкції проти трьох юридичних осіб і трьох суден.

Компанії – зареєстрована у Ліберії HS Atlantica Limited і зареєстровані у Дубаї Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited.

Під санкції потрапили танкери під прапором Ліберії HS Atlantica (5LIP5), NS Champion (A8FD9) та Viktor Bakaev (D5BN6), що пов’язані з цими юридичними особами.