Політика

Компанії, які продавали російську нафту за завищеною ціною відтепер під санкціями

1 Грудня 2023 19:01
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рф, санкції, нафта

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох компаній і їхніх суден, які порушили обмеження Групи семи і продавали російську нафту за завищеною ціною.

Про це повідомляє “Європейська правда”

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) 1 грудня оголосило санкції проти трьох юридичних осіб і трьох суден. 

Компанії – зареєстрована у Ліберії HS Atlantica Limited і зареєстровані у Дубаї Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited.

Під санкції потрапили танкери під прапором Ліберії HS Atlantica (5LIP5), NS Champion (A8FD9) та Viktor Bakaev (D5BN6), що пов’язані з цими юридичними особами. 


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