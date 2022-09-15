Суспільство

Комерційний літак вперше з квітня 2022 року вилетів з України

15 Вересня 2022 07:21
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Авіалайнер, який знаходився в аеропорту Львова, вилетів з України та приземлився у Польщі, передає CNN.

За даними сайту моніторингу польотів Flightradar24, літак належав Wizz Air.

«Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце вчора», — сказав CNN Ян Петченік, директор із комунікацій Flightradar24. За даними Flightradar24, літак злетів приблизно до 11 ранку за східним часом у вівторок.

Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, «ймовірно, з міркувань безпеки», сказав Петченік.

Він також додав, що Wizz Air все ще має три літаки на землі в українській столиці.

Міністерство інфраструктури України заявило, що готове відновити роботу львівського аеропорту, якщо отримає західні гарантії безпеки.


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