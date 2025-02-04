Суспільство

Командувач ОК “Південь” Геннадій Шаповалов йде з посади
4 Лютого 2025 10:52
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Бригадний генерал Геннадій Шаповалов / Фото: ОК "Південь"
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов / Фото: ОК "Південь"

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади командувача оперативного командування “Південь”. У своєму повідомленні, яке він опублікував 4 лютого на сторінці ОК “Південь”, Шаповалов подякував колективу за спільну роботу:

“Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування “Південь” — потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках”, — йдеться у повідомленні.

Раніше, 19 січня, президент України призначив Шаповалова на нову посаду: він буде координувати військову допомогу Україні у Вісбадені, де розташоване командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU). Відкриття цього центру було одним з ключових зобов’язань, які країни НАТО прийняли на саміті Альянсу в липні 2024 року.


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