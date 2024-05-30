Колишнього одеського військкома знову взяли під варту

Колишньому одеському військкому Євгенe Борисовe обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді 140 млн грн застави.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням у незаконному збагаченні на суму понад 142 мільйони гривень.

Зокрема, слідчі отримали інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, а також виїхати за кордон.

Йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 8,2 мільйона євро. Ексвійськкому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України та відсторонило військкома від посади.

Після скандалу з майном в Іспанії Зеленський дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова.