Колишній охоронець Путіна: в нього спотворене сприйняття дійсності

Центр “Досьє” опублікував інтерв’ю з біглим офіцером ФСО (Федеральна служба охорони), який раніше розповів про бронепоїзд Путіна.

Капітан ФСО Гліб Каракулов розповів, що забезпечував Володимира Путіна секретним зв’язком і їздив з ним у відрядження з 2009 року. Він встановлював спецзв’язок на нестаціонарні об’єкти: літаки, вертольоти, яхти, а також спецпоїзд, на якому Путін, за даними ЗМІ, останніми роками регулярно пересувається Росією.

За даними “Досьє”, після початку війни більшу частину 2022 року Каракулов провів на лікарняному, обмірковуючи, як розірвати контракт, проте через вересневий указ про мобілізацію звільнитися стало неможливо. У результаті під час подорожі Путіна в Казахстан Каракулов, який супроводжував російського президента, просто залишив свій пост і полетів з сім’єю до Туреччини.

Наразі Каракулов оголошений у розшук, на нього порушили кримінальну справу про дезертирство.

За словами військового, під час роботи у ФСО він отримував трохи більше ста тисяч рублів на місяць. Він також розповів, що практично всі його колеги підтримують Путіна та війну в Україні: “[Під час відрядження] я прямо опинився у гущавині обговорення, знаєте, навіть смакування всього, що відбувається на війні”.

“Я навіть не знаю, як передати, наскільки це було бридко і неприємно”, – поділився він.

В інтерв’ю Каракулов підтвердив, що Путін не користується ані телефоном, ані інтернетом, про що давно пишуть ЗМІ.

“У відрядженнях, якщо ми летимо з прем’єр-міністром, то з нами їздить ще одна людина, яка займається питаннями інтернету – електронний офіс, ноутбук, доступ до мережі. З Путіним цей співробітник не потрібний. Вся інформація, яку він отримує, – лише від людей, які безпосередньо близькі. Він живе у своєрідному інформаційному вакуумі”, – повідомив Каракулов.

Він стверджує, що за своєю поведінкою Путін у 2009 році і тепер – це дві різні людини.

“Зараз він дуже замкнувся. Він убезпечив себе від усього світу всілякими бар’єрами, тим самим карантином, відсутністю інформації. У нього спотворилося сприйняття дійсності”, – вважає колишній співробітник ФСО.