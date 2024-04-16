Суспільство

Колишній мер Лебедина Олександр Бакликов загинув на війні

16 Квітня 2024 10:25
читать на русском →
загиблі
Олександр Бакликов / Суспільне

Колишній міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов загинув на фронті. Він пішов воювати восени 2022 року.

Про це повідомили міський голова Тростянця Юрій Бова і голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

“Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов… Він щодня боровся за своє місто в за свою країну! Важко підібрати слова, якого Героя ми втратили!”, – написав Бова у Facebook.

13 вересня 2022 року Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України. 

“Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас”, – написав тоді він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Квітня 2024 11:18

Готував замах на голову Херсонської ОВА: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ
16 Квітня 2024 10:25

Колишній мер Лебедина Олександр Бакликов загинув на війні
16 Квітня 2024 09:25

Захист Америкою ізраїльського неба викликає заздрість та іронію в Україні − WSJ
16 Квітня 2024 07:08

У Сенаті представили окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю
15 Квітня 2024 22:32

На фронті загинув відомий військовий і активіст Павло Петриченко
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки