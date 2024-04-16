Колишній мер Лебедина Олександр Бакликов загинув на війні

Колишній міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов загинув на фронті. Він пішов воювати восени 2022 року.

Про це повідомили міський голова Тростянця Юрій Бова і голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

“Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов… Він щодня боровся за своє місто в за свою країну! Важко підібрати слова, якого Героя ми втратили!”, – написав Бова у Facebook.

13 вересня 2022 року Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України.

“Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас”, – написав тоді він.