Колишній гендиректор ДП “Антонов” отримав нову підозру

Правоохоронці викрили нові факти злочинної діяльності колишнього генерального директора ДП «Антонов», які призвели до знищення літака Ан-225 «Мрія».

Як повідомили в СБУ, у ході розслідування встановлено, що на початку минулого року керівник держпідприємства мав організувати своєчасну евакуацію повітряного судна з Гостомельського аеродрому.

Для забезпечення захисту літака його мали переправити до аеропорту у місті Лейпциг у Німеччині.

“За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Ан-225 перебував у належному технічному стані, який дозволяв виконати переліт за межі України.

Натомість гендиректор компанії не дав відповідну вказівку щодо евакуації «Мрії» за кордон”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Такі злочинні дії посадовця призвели до знищення українського транспортного літака.

Вартість державних збитків становить 8,4 млрд грн.

Крім того, колишній чиновник не забезпечив своєчасне продовження договору страхування повітряного судна.

Через це держпідприємство втратило понад 42 млн грн у вигляді компенсаційних страхових виплат.

“На підставі зібраних доказів колишньому гендиректору компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки)”, – заявили в відомстві.