Політика

КНДР різко наростила залізничні перевезення до РФ

8 Жовтня 2023 15:59
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росія, кндр

На кордоні РФ та Північної Кореї різко зросла активність залізничних перевезень.

Про це повідомляє проект Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Зазначається, що це може свідчити про початок постачання корейської зброї для потреб російської армії.

Зокрема, супутниковий знімок, датований 5 жовтня, зафіксував рекордне збільшення вантажних вагонів на залізничній станції північнокорейського міста Туманган, що на кордоні з Росією. Йдеться про 73 вагони.

“З огляду на те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії, ймовірно, що ці поставки призначені для підтримки Росії у її війні з Україною”, – йдеться в публікації.

На сьогодні активність день за днем лише посилюється, зокрема постійно збільшується кількість вантажних вагонів в Тумангані.


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