Політика

Кірбі пояснив причини “повільного” контранаступу України

27 Червня 2023 08:01
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сша, україна, контрнаступ

Об’єктивними причинами більш повільного, ніж очікувала Україна та її союзники контрнаступу є те, що росіяни знали про нього і добре підготувались. 

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу

“Сам президент Зеленський публічно виступив минулого тижня, сказавши, що це відбувається повільніше в деяких областях, ніж йому хотілося б. Він головнокомандувач. Він має право приймати рішення і віддавати накази. “Як я вже казав раніше, росіяни багато інвестували за останні шість, вісім місяців в оборонні можливості. У деяких випадках вони мають по три лінії оборони у глибину. Коли я кажу три лінії, я маю на увазі милі, і милі, і милі в глибину, і три великі лінії оборони. Вони знали, що українці збираються повертати територію навесні і влітку, і вони працювали над підготовкою до цього”.

Крім того, він також нагадав, що з точки зору військової справи вести наступ важче, ніж оборонятися.

І те, що українці зіткнулися з добре підготовленою обороною росіян, трохи сповільнило їх.

Водночас Кірбі не зміг відповісти на питання, чи послабив якось російську оборону невдалий заколот ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина на вихідних.

Представник Білого дому вважає, що про якісь наслідки того “просто занадто рано знати”.

Він також наголосив, що доки в Росії тривали події, пов’язані з походом “Вагнера” на Москву, в Україні перебували десятки тисяч російських військових, техніки і інших можливостей − повітряних, наземних і морських − і точилися запеклі бої.

Він також зауважив, що США наразі не мають наміру якось зосереджуватися на аналізі “внутрішніх справ Росії”, а продовжуватимуть бути зосереджені на підтримці України.


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