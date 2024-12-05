Кримінал

Кількість злочинів на замовлення російських спецслужб зросла вдвічі на Київщині  
5 Грудня 2024 12:55
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київ
Затримання зловмисників / СБУ

Київська обласна прокуратура повідомляє про значне зростання кількості особливо тяжких злочинів у Київській області, які були скоєні на замовлення російських спецслужб. 

З початку 2024 року зафіксовано 18 таких кримінальних правопорушень, включаючи диверсії, підпали автомобілів військовослужбовців ЗСУ, пошкодження релейних шаф на залізничних коліях та використання вибухових пристроїв із уражаючими елементами. 

У прокуратурі зазначили, що це удвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.


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