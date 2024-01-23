Суспільство

Кількість жертв ракетної атаки у Харкові збільшилась до 8: з-під завалів витягли 8 – річну дівчинку 

23 Січня 2024 19:35
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харків

У Харкові рятувальники деблокували з-під завалів фрагмент тіла дівчинки, кількість жертв ракетного обстрілу зросла до 8 осіб.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“Рятувальники деблокували з-під завалів фрагмент тіла дівчинки-підлітка. Її особа встановлюється”, – зазначили в прокуратурі.

Пізніше в прокуратурі повідомили, що загиблій дівчинці було 8.

“Наразі особа загиблої дитини встановлена. Дівчинці було 8 років”, – зазначили в Харківській прокуратурі.

Відтак, кількість загиблих збільшилась до 8 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.


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