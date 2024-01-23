Кількість жертв ракетної атаки у Харкові збільшилась до 8: з-під завалів витягли 8 – річну дівчинку 

У Харкові рятувальники деблокували з-під завалів фрагмент тіла дівчинки, кількість жертв ракетного обстрілу зросла до 8 осіб.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
“Рятувальники деблокували з-під завалів фрагмент тіла дівчинки-підлітка. Її особа встановлюється”, – зазначили в прокуратурі.
Пізніше в прокуратурі повідомили, що загиблій дівчинці було 8.
“Наразі особа загиблої дитини встановлена. Дівчинці було 8 років”, – зазначили в Харківській прокуратурі.
Відтак, кількість загиблих збільшилась до 8 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.