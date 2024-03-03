Кримінал

Кількість загиблих від удару по житловому будинку в Одесі зросла до 10

3 Березня 2024 10:30
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одеса
Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах… / Фото ДСНС

Поруч із тілом дев’ятого загиблого під час удару дрона по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі “знайдено тіло ще одного загиблого немовляти”, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, за попередньою інформацією, дитині “немає й року”. Трохи згодом у ДСНС України уточнили, що дитині було 8 місяців. “Їх знайшли в міцних обіймах”, – заявили в службі.

У суботу вранці російські військові завдали удару по Одесі за допомогою безпілотників, унаслідок чого було частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок.

Раніше було відомо про дев’ятьох загиблих, зокрема двох дітей – віком трьох років і чотирьох місяців.


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