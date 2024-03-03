Кількість загиблих від удару по житловому будинку в Одесі зросла до 10

Поруч із тілом дев’ятого загиблого під час удару дрона по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі “знайдено тіло ще одного загиблого немовляти”, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, за попередньою інформацією, дитині “немає й року”. Трохи згодом у ДСНС України уточнили, що дитині було 8 місяців. “Їх знайшли в міцних обіймах”, – заявили в службі.

У суботу вранці російські військові завдали удару по Одесі за допомогою безпілотників, унаслідок чого було частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок.

Раніше було відомо про дев’ятьох загиблих, зокрема двох дітей – віком трьох років і чотирьох місяців.