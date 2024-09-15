Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилася до 41

Близько 15:20 збройні сили рф вдарили чотирма ФАБ-250 з УМПК по передмістю Харкова та безпосередньо Харкову.

Зафіксовано влучання у житловий будинок в Намишлянському районі м. Харкова.

Травми різного ступеня тяжкості, а також гострої реакції на стрес зазнала 41 цивільна особа. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

За даними прокуратури, попередньо встановлено, що пуски здійснено з літака СУ-34 з н.п. томарівка бєлгородської області рф.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.