Кримінал

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилася до 41
15 Вересня 2024 18:48
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обстріли, харків
Російські терористи завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Влучання прийшлися в спальні квартали міста. Десятки поранених людей. Також поранень зазнали четверо дітей / Фото ДСНС

Близько 15:20 збройні сили рф вдарили чотирма ФАБ-250 з УМПК по передмістю Харкова та безпосередньо Харкову.

Зафіксовано влучання у житловий будинок в Намишлянському районі м. Харкова.

Травми різного ступеня тяжкості, а також гострої реакції на стрес зазнала 41 цивільна особа. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

За даними прокуратури, попередньо встановлено, що пуски здійснено з літака СУ-34 з н.п. томарівка бєлгородської області рф.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.


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