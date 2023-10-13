Суспільство

Кількість поранених внаслідок ворожого удару по Покровську зросла до 13

13 Жовтня 2023 14:30
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обстріл, донецька область

У Покровську на Донеччині вже завершились аварійно-рятувальні роботи.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба МВС.

“Покровськ. Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. Станом на 11:40 унаслідок ворожого обстрілу м.Покровськ загинула 1 особа та постраждали 13 осіб. Із-під завалів врятовано 3 людей”, – зазначили у МВС.

Як повідомляється, окупанти вдарили по Покровську ракетами “Іскандер-М”.

“За попередніми даними, Росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК “Іскандер-М”. Обстріл стався близько 8:30. Поранених на місцях влучань рятували парамедики поліції”, – поінформувала у соцмережі Х пресслужба Нацполіції України.


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Окупанти вдарили по Покровську: щонайменше одна людина загинула
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