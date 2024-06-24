Кількість боїв на фронті сягнула вже 128, – Генштаб

Росіяни продовжують атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському, на який припадає третина штурмових дій противника.
Станом на 19:00 загальна кількість ворожих атак – 128, повідомляє Генштаб ЗСУ.
- Куп’янський напрямок. Окупанти атакують в районі Новоселівки. Це вже п’ята спроба покращити власні позицій на напрямку, чотири попередні – відбито.
- На Лиманському напрямку зараз точаться сім з 23 боєзіткнень з початку цієї доби. Ворог намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки.
- Тривають чотири бої в районах Роздолівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Загалом сьогодні ворог атакував на цьому напрямку 21 раз.
- На Краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися в районах Часового Яру, Іванівського та Калинівки. Загалом, протягом доби, тут відбулося дев’ять штурмових дій агресора.
- Торецький напрямок. Вісім боєзіткнень за сьогодні, два – триває. Продовжуються атаки в районі Південного та Нью-Йорка.
- На Покровському напрямку 38 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 11 з них, а саме – в районах Сокола, Новоолександрівки, Євгенівки та Воздвиженки. Також ворог завдав ракетного удару в районі міста Покровськ.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.