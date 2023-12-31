“Кіберпартизани” зламали сайт головного держагентства Білорусі

Сайт найбільшого білоруського держагентства БелТА потрапив під хакерську атаку. Відповідальність на себе взяло білоруське хакерське угруповання «Кіберпартизани». Хакери заявили, що атакували не лише структуру сайту, а й внутрішню мережу, а також завантажили 90 Гб даних – особисту інформацію співробітників та бухгалтерію.

«Зламана внутрішня мережа та основні сайти. Вражені домен, контролери. Викачали 90 Гб даних (внутрішні документи, бухгалтерія, особисті дані співробітників). Зачищено всю бухгалтерію, робочі станції, архіви, бек-апи, сервери веб-сайтів»,— повідомили хакери в Telegram.

На головній сторінці сайту хакери розмістили фотографію Діда Мороза під гаслом білоруської опозиції: «Живе Білорусь». У стрічці новин БЕЛТА з’явилися матеріали із заголовками “КіберПартизани відбирають Белту”, “Повертаємо свободу слова в Білорусі”, “Новорічний кіберкорпоратив в офісі Белти”, “Новини правди: аномальна “спека” на серверах білоруського режиму”.

Керівництво БЕЛТА заборонило співробітникам розповідати про кібератаку.