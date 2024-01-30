Техно

Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ

30 Січня 2024 21:48
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хакер, гур

Кіберфахівці української військової розвідки 30 січня атакували сервер міністерства оборони росії, який використовувався для спецзв’язку. Внаслідок кібератаки сервер “ліг”.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці розповіли, що сервер не витримав атаки, попри те, що ФСБ затвердило програмне забезпечення на ньому як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Цей софт також встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору росії, зокрема ― військових, зазначили в ГУР.

Через кібератаку підрозділи міноборони рф, які користувались сервером, втратили можливість обмінюватися інформацією.


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