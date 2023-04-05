“Харків = Незламність”: у харківському метро з’явилися мотиваційні меседжи

На станціях Харківського метрополітену можна побачити мотивувальні борди. Вони покликані підбадьорити харків’ян, які користуються метро як транспортним засобом та укриттям під час повітряних тривог. Ініціатива — продовження колаборації Нової пошти з Київським метрополітеном.

На початку березня у київському метро з’явилися повідомлення від Нової пошти: «Станція вільних людей незалежної України», «Перехід на станцію “Українська мова”», «Не притулятися, але можна обійматися».

«Стоїш на платформі, чекаєш потяг і читаєш: “Роззирнись — навколо стільки чудових людей!” Від таких повідомлень на душі стає тепліше. Завдяки їм відчуваю, що я не одна», — розповідає Олена, пасажирка Київського метрополітену.

Після позитивних відгуків киян Нова пошта продовжила кампанію та розмістила повідомлення у харківському метро, адаптувавши їх для жителів міста. Понад 20 бордів з’явилися на станціях «Майдан Конституції», «Захисників України», «Перемога», «Держпром», «Університет», «Турбоатом», «Академіка Барабашова» та інших.

Написи на бордах передають харківський колорит і враховують специфіку життя у місті під час війни: «Харків = незламність», «Харківські комунальники, ви неймовірні!», «Що б не сталося, зустрінемося біля “Градусника”», «Перейти на українську легко: як з “Університету” на “Держпром”», «Кінцева станція: “Перемога”» тощо.

«Нас надихнули позитивні відгуки киян щодо ініціативи в столичному метро, тому ми вирішили продовжити її у Харківському метрополітені. 89 днів від початку повномасштабного російського вторгнення він працював у режимі укриття, прихистивши тисячі харків’ян. Навесні минулого року пасажирські перевезення відновилися, але розклад руху потягів залишається нестабільним через регулярні обстріли міста. Цією ініціативою ми хочемо підбадьорити пасажирів харківського метро та тих, хто переховується на станціях під час повітряних тривог. Попри всі труднощі Харків вистоїть, а Україна переможе!» — говорить Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, станом на кінець 2022 року росіяни пошкодили та зруйнували у місті більш ніж 600 об’єктів інфраструктури, зокрема, житлових будинків, лікарень, навчальних закладів, адмінбудівель, промислових підприємств, культурних та історичних пам’яток тощо. Від російського терору загинули понад 1000 жителів міста та регіону, більш як 70 із них — діти.