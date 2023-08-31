Економіка

Казахстан закуповує більше танкерів для постачання нафти в обхід Росії

31 Серпня 2023 18:07
читать на русском →
нафта, казахстан

Казахстан закуповує дедалі більше танкерів для перевезення своєї нафти морем. Найбільший виробник нафти в Центральній Азії шукає альтернативи основному експортному трубопроводу через Росію, це пише Bloomberg.

Для постачання через Каспій підрозділ казахстанської держкомпанії “Казмунайгаз” вже придбав два відносно невеликих за мірками нафтової галузі судна дедвейтом 8000 тонн, повідомив заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов. Для роботи в Чорному морі планується купити ще два нафтоналивні танкери дедвейтом 80 000 тонн кожен.

Казахстан продовжує вивчати альтернативні варіанти, хоча маршрут через Росію, трубою Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до термінала в Новоросійську, залишається найвигіднішим, каже Аккенженов.

За його словами, іншим видам транспорту “важко конкурувати” з КТК. Торік близько 80% експорту казахстанської нафти припало саме на цей нафтопровід.

За словами Аккенженова, цього року Казахстан уже експортував 300 000 тонн нафти через Каспійське море та через нафтопровід Баку – Тбілісі – Джейхан, який пролягає з Азербайджану в Туреччину, і планує відправити близько 1,5 млн тонн цього року. Це лише невелика частина щодо експорту КТК, який цього року склав 40,5 млн тонн переважно казахстанської нафти.

“Ми прагнемо відновити та збільшити експорт нафтопродуктів до Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Європи”, — сказав заступник міністра.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Серпня 2023 21:07

Стрілянина у Дніпрі: патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт
31 Серпня 2023 21:51

ЗСУ під Бахмутом дроном за ніч уразили техніку РФ на понад $5 млн — Федоров
31 Серпня 2023 19:52

Наступальна операція і не тільки. Залужний поговорив з Міллі
31 Серпня 2023 19:29

Наступ на півдні, оборона на сході: Ситуація на фронті 31 серпня
31 Серпня 2023 18:35

Росіяни поки що не можуть налагодити власне виробництво “шахедів”, – ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки