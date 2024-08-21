Катастрофу вертольота президента Ірану Раїсі назвали нещасним випадком

Авіакатастрофу, внаслідок якої загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, визнано нещасним випадком, повідомило іранське агентство Fars.

У межах розслідування спецслужби Ірану перевірили “приблизно 30 тисяч осіб”, відкинувши версію про те, що причиною аварії вертольота президента міг бути людський фактор.

На борту також не знайшли слідів застосування будь-яких хімічних або отруйних речовин. Крім того, спецслужби відкинули версію про віддалений вплив на електронні системи вертольота і диверсію.

За словами співрозмовника Fars, до авіакатастрофи призвели два фактори: погодні умови і перевантаження.