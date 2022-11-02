Політика

Камбоджійські сапери навчатимуть українських колег

2 Листопада 2022 22:01
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міна

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився надіслати саперів, щоб допомогти навчити українців розмінувати міни, встановлені російськими військами під час їхнього вторгнення. Про це повідомляє Washington Post.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен пообіцяв направити інструкторів з розміновування до України у співпраці з Японією.

Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася в 1998 році, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільській місцевості. Відтоді було видалено та знищено велику кількість мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, що значно зменшило кількість жертв. Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч їх було направлено під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

Хенг Ратана, генеральний директор Камбоджійського центру протимінної діяльності, повідомив що після консультацій з японськими партнерами його агентство відправить свою першу команду в Україну на початку грудня, а другу команду можуть направити в першому кварталі 2023 року.

Камбоджа також стала однією з майже 100 країн-членів ООН, які виступили співавторами резолюції, що засуджує вторгнення Росії в Україну. Два сусіди Камбоджі, які також входили до соціалістичного блоку, В’єтнам і Лаос, утрималися. Нещодавно Хун Сен засудив анексію Росією української території та, згідно із заявою міністерства, висловив стурбованість нещодавніми нападами на Київ та інші міста України.


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