Політика

Каліфорнія розглядає можливість виходу зі складу США
27 Січня 2025 16:04
читать на русском →
Прапор Каліфорнії / Wikimedia
Прапор Каліфорнії / Wikimedia

Каліфорнія розпочала процес, що може привести до референдуму про вихід зі складу США. Ініціатива Calexit отримала дозвіл від держсекретарки штату Ширлі Вебер на збір підписів.

Про це повідомляє New York Post.

Якщо зберуть необхідну кількість голосів, у 2028 році на виборчих бюлетенях може з’явитися питання: “Чи має Каліфорнія вийти зі складу США та стати незалежною країною?”.

Для цього ініціативу мають підтримати щонайменше 50% зареєстрованих виборців до липня 2025 року, ідея незалежності повинна набрати понад 55% (понад 500 тисяч голосів). Далі комісія з 20 осіб вивчить можливість функціонування штату як незалежної країни.

Водночас, Newsweek пише, що результати голосування не матимуть обов’язкової юридичної сили, оскільки Конституція США не передбачає механізму виходу штатів зі складу країни.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Січня 2025 15:01

У ГУР спростували поширену у ЗМІ заяву Буданова із закритого засідання Ради
27 Січня 2025 14:41

Міністри закордонних справ ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії
27 Січня 2025 14:06

Махінації з генераторами для військових на понад 5 млн гривень: що загрожує обвинуваченим
27 Січня 2025 13:43

Вбивство Ірини Фаріон: донька мовознавиці оприлюднила відео спроби замаху за два дні до трагедії
27 Січня 2025 13:14

У Запоріжжі в лікарні померла ще одна жертва ракетної атаки 8 січня          
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки