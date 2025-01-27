Каліфорнія розглядає можливість виходу зі складу США

Каліфорнія розпочала процес, що може привести до референдуму про вихід зі складу США. Ініціатива Calexit отримала дозвіл від держсекретарки штату Ширлі Вебер на збір підписів.

Про це повідомляє New York Post.

Якщо зберуть необхідну кількість голосів, у 2028 році на виборчих бюлетенях може з’явитися питання: “Чи має Каліфорнія вийти зі складу США та стати незалежною країною?”.

Для цього ініціативу мають підтримати щонайменше 50% зареєстрованих виборців до липня 2025 року, ідея незалежності повинна набрати понад 55% (понад 500 тисяч голосів). Далі комісія з 20 осіб вивчить можливість функціонування штату як незалежної країни.

Водночас, Newsweek пише, що результати голосування не матимуть обов’язкової юридичної сили, оскільки Конституція США не передбачає механізму виходу штатів зі складу країни.