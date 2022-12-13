Как удалить царапины с варочной поверхности

Ничто так не раздражает, как появление первых царапин на новой керамической плите. Ниже мы объясним, что вызывает царапины, как их можно удалить или сделать невидимыми и почему термин «керамика» часто используется в этом контексте неправильно.

Царапин на керамической плите вряд ли можно избежать в долгосрочной перспективе, даже при надлежащем уходе варочная поверхность Beko со временем теряет свой блеск. Но избавиться от маленьких царапин и сделать их почти невидимыми – это вполне возможно.

Почему стеклокерамика?

Стеклокерамика – это особый вид стекла, пропускающий большое количество тепла. Энергия нагрева может передаваться на посуду для приготовления пищи практически без его потери. Кроме того, этот материал почти не расширяется при нагревании, термоустойчив и выдерживает экстремальные температурные удары.

Откуда берутся царапины на варочной поверхности?

Любой, кто когда-либо покупал новую варочную поверхность из стеклокерамики, знает это: первые несколько недель после приготовления пищи вы протираете ее начисто и используете специальную тряпочку для полировки, пока плита снова не будет сиять. Но как только появляется первая царапина, вы становитесь немного небрежнее в комплексном уходе, закладывая основу для других царапин.

Но как появляются царапины на варочной поверхности? Это происходит быстро и не обязательно напрямую через кастрюли или сковородки, как это часто предполагается. Производители всегда стремятся сделать дно кастрюли максимально гладким, чтобы этого не произошло. Кроме того, дно обычно недостаточно твердое, чтобы поцарапать керамическую плиту.

Бич варочной поверхности – микрочастицы

Настоящая причина, по которой керамическая варочная панель царапается, заключается в песчинках и других минеральных микрочастицах, которые попадают на варочную панель. Например, если вы…

иногда использовали плиту в качестве столешницы для только что купленных фруктов и овощей, на которых всё еще присутствуют остатки грунта;

при приготовлении с солью, сахаром или перцем, который просыпается на плиту;

когда протираете керамическую плиту грязной тряпкой.

Если потом вы будете двигать кастрюли взад-вперед по плите, микрочастицы между ними могут вызвать мелкие царапины.

Как убрать царапины на керамической плите?

К сожалению, здесь работает правило: одна царапина на керамической плите – всегда царапина на керамической плите. Ответа на вопрос «Можно ли отшлифовать царапины?» нет. Вы действительно не можете удалить такие дефекты. Но не волнуйтесь, мелкие царапины безвредны и не влияют на работу варочной панели.

Кроме того, можно немного схитрить и сделать “дефект” практически незаметным. Для этого используете имеющийся в продаже полироль для стеклокерамики.

Сначала вы должны очистить керамическую плиту, а затем избавится от царапин с помощью полироли. Для этого тщательно удалите микрочастицы с варочной панели с помощью воды и чистой ткани. Затем нанесите на варочную панель небольшое количество полироли для стеклокерамики и полируете ее круговыми движениями. Лучше всего использовать чистую безворсовую салфетку, например – салфетку из микрофибры.

Полироль обладает слегка абразивным эффектом, который мягко шлифует или полирует края царапин. Это по-другому преломляет падающий на него свет, делая царапины менее заметными.

Как избежать царапин на керамической плите?

Вы не сможете избежать царапин на керамической плите в долгосрочной перспективе. Но при регулярном уходе и следующих советах есть возможность их предотвратить:

Не используйте алюминиевую или медную посуду. Это может вызвать “мерцающие” полосы. Используйте кастрюли из нержавеющей стали, эмалированные и со слегка вогнутым дном. Накрывайте варочную панель, когда она не используется для приготовления пищи, а нужна в качестве столешницы. Всегда поднимайте кастрюли и сковородки, не тащите их по керамической плите. Не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства. Также следует избегать использования моющих средств. Регулярно чистите керамическую плиту, чтобы на ней не оставалось микрочастиц и тем более песчинок.