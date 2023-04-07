Політика

Кабмін погодив призначення нового голови Київської області

7 Квітня 2023 18:44
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кадри, київ

Кабінет міністрів погодив призначення Ярослава Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації – про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 7 квітня.

«Погоджено призначення: Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, уряд погодив призначення Ірини Грицай на посаду заступниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За даними медіа, Руслан Кравченко раніше очолював Бучанську окружну прокуратуру, а також працював у військовій прокуратурі.

Кабінет міністрів України погодив звільнення Олексія Кулеби з посади голови Київської обласної військової адміністрації у січні 2023 року.


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