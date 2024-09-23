Політика

Ізраїльська авіація завдала ударів по сотнях цілей у Лівані
23 Вересня 2024 18:55
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ізраїль
Прессекретар Армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі / Скриншот з відео

ВПС Ізраїлю атакували понад 300 цілей у Лівані, які, за ізраїльськими даними, пов’язані з “Хезболлою”. МОЗ Лівану заявляє про сотні загиблих і понад тисячу поранених.

Масовані удари почалися вранці 23 вересня. Як повідомляє “Аль-Джазіра“, їх завдавали по десятку міст у південній частині Лівану, де найсильніші позиції “Хезболли”. З цієї території угруповання запускає ракети по Ізраїлю.

Перед атаками жителі південної частини Лівану отримали дзвінки на свої телефони з вимогою негайно відійти щонайменше на кілометр від будь-якого об’єкта, використовуваного “Хезболлою”.

Ізраїль атакує на випередження, кажуть в ЦАХАЛі. “Хезболла” планувала атакувати Ізраїль з тих локацій і тією зброєю, яку ліквідували сили оборони країни.

Речник ізраїльської армії наголосив, що “Хезболла” зберігає стратегічну зброю в цивільних будівлях, свідомо використовуючи населення як живий щит і створюючи загрозу для людей.


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