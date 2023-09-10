Ізраїль збирається спростити в’їзд українцям

Ізраїль хоче полегшити в’їзд українцям після того, як Київ пригрозив посилити в’їзд паломникам в Умань на Рош га-Шана і навіть розглянути можливість скасування безвізового режиму, пише vesty.co.il. Голова МВС Ізраїлю продовжив до 31 січня 2024 року термін перебування в країні громадянам України, які не можуть повернутися до своєї країни.

За словами голови управління реєстрації населення та міграції при МВС Еяль Сісо, заявив, що в рамках продовження терміну перебування в українців вони також зможуть працювати весь відповідний період. Постанова поширюється на всіх українців, які перебувають в Ізраїлі, включаючи тих, хто приїхав після повномасштабного вторгнення РФ.

Сісо додав, що всім зацікавленим відомствам направили документ, який визначає «змінені підходи до громадян України, які прибувають до Ізраїлю». Тепер, за його словами, затримуватимуть на прикордонному контролі лише тих, щодо яких є реальні підозри – імміграційного та правового порядку. Під час очікування співбесіди всіх обіцяють забезпечувати обов’язково їжею та напоями.

«Тим, хто отримає відмову – за рішенням міграційних служб та зі схвалення голови Управління реєстрації населення та міграції, – буде дозволено швидко придбати зворотний квиток, щоб не чекати на процедуру депортації. Їм буде дозволено пересуватися територією терміналу і робити покупки в дьюті-фрі», – пояснив глава управління.

При цьому за даними Ynet, реакція ізраїльської влади була наступного дня після того, як у Києві дали зрозуміти, що відповідають відповідним чином на практику прийому українських громадян в Ізраїлі щодо паломників, які прибувають до Умані: «В Україні очікують взаємності щодо громадян, які прибувають. Так само, як Ізраїль хоче, щоб Україна дбала про паломників, які прибувають в Умань на Рош га-Шана, так і Україна очікує, що Ізраїль припинить депортувати громадян, які приїжджають до неї».

У відповідному посланні йшлося про те, що досі між Україною та Ізраїлем «не склався ефективний та позитивний діалог у цьому питанні».

«Пора зробити зміни у відносинах між країнами, досягти домовленостей та надіслати сигнал примирення», – йшлося у заяві.

У виданні зазначили, що, ймовірно, у МВС Ізраїлю всі чітко зрозуміли і негайно надіслали «сигнал примирення».

Своєю чергою міністр Єрусалиму та спадщини Ізраїлю Меїр Поруш, який координує паломництво до Умані, направив листа прем’єр-міністру Біньяміна Нетаньяху, в якому дав зрозуміти, що без його термінового втручання «виникне гуманітарна криза на кордоні з Україною».

«Складні політичні відносини між Ізраїлем та Україною призвели до того, що влада України практично відмовляється від співпраці та діалогу щодо ефективного та безпечного регулювання проїзду паломників. Боюся, що десятки тисяч ізраїльтян застрягнуть на українському кордоні, не маючи можливості його перетнути», – написав міністр.

7 вересня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Також лідери говорили про питання безпеки паломників-хасидів, масове прибуття яких очікується до міста Умань з нагоди єврейського Нового року – Рош га-Шана, та реагування на потенційні виклики на тлі продовження російського терору з використанням ракет та іранських дронів-камікадзе Shahed.

Перед цим Україна пригрозила Ізраїлю призупиненням безвізу у відповідь на політику Ізраїлю щодо українців. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що близько 10% українців, які намагалися в’їхати в країну як туристи, було депортовано.