Ізраїль вдарив по консульству Ірану в Дамаску

Консульство Ірану в столиці Сирії Дамаску було зрівняне з землею в понеділок в результаті того, що сирійські та іранські ЗМІ описали як ізраїльський авіаудар.

Ліванське джерело в органах безпеки в розмові з Reuters повідомило, що одним із загиблих був Мохаммад Реза Захеді, старший командир іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іранське державне телебачення повідомило, що загинуло кілька іранських дипломатів.

Ізраїль, який неодноразово завдавав ударів по іранських цілях протягом шестимісячної війни в Газі, відмовився коментувати цей інцидент, дотримуючись своєї звичайної практики. Про це заявив ізраїльський військовий речник: “Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ”.