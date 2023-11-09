Політика

Ізраїль погодився на щоденне кількагодинне припинення вогню в секторі Гази — Білий дім

9 Листопада 2023 19:10
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ізраїль

Ізраїль на чотири години в день буде зупиняти військові операції на півночі сектору Гази з четверга, 9 листопада, щоб дати можливість людям виїхати звідти, повідомило агентство Reuters з посиланням на Білий дім.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що про паузи вдалося домовитися завдяки дискусіям між американськими та ізраїльськими офіційними особами в останні дні. Зокрема завдяки переговорам президента США Джо Байдена з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Кірбі сказав, що паузи дозволять доставити гуманітарну допомогу, люди зможуть евакуюватися, також припинення вогню може бути використане для звільнення заручників.


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