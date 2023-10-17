Суспільство

Ізраїль планує підключити Starlink на випадок відсутності зв’язку

17 Жовтня 2023 19:48
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Starlink, ізраїль

Влада Ізраїлю веде переговори з американською компанією SpaceX Ілона Маска про підключення інтернет-сервісів Starlink для посилення зв’язку у воєнний час напередодні очікуваної наземної операції у Секторі Гази.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на представника Міністерства зв’язку Ізраїлю.

Зазначається, що цей крок має забезпечити міста на лінії фронту безперервним інтернет-зв’язком. Представник відомства додав, що Starlink слугуватиме резервним варіантом на випадок, якщо інші системи будуть виведені з ладу.

Представник мінзв’язку поінформував, що Ізраїль розглядає можливість відключення Гази від інтернету і телефонного зв’язку. У відомості також підтвердили, що працюють над закриттям ізраїльських офісів катарської державної новинної мережі Al-Jazeera, “яка використовується для пропаганди ХАМАСу, підбурювання і завдання шкоди національній безпеці у воєнний час”.


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