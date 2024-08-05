Політика

Ізраїль готується до повітряних атак Ірану та Хезболли
5 Серпня 2024 09:47
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ізраїль, іран
Ілюстративне фото / Reuters

У відповідь на вбивство очільників Хезболли та ХАМАСу минулого тижня Ліван та Іран може завдати ракетно-дронової атаки на Ізраїль.

Про це пише NBC News із посиланням на власні джерела в Ізраїлі.

“Ізраїль остерігається, що ракети та дрони можуть запускатися хвилями протягом кількох днів у відповідь на вбивство політичного очільника ХАМАСу Ісмаїла Ханії та командувача Хезболли Фуада Шукра”, – стверджує NBC News.

За словами співрозмовника видання, “вони намагатимуться виснажити нас”.

В Ізраїлі очікують, що Хезболла атакуватиме Ізраїль з півночі, а Іран використовуватиме зброю більшої дальності для ударів зі сходу.


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