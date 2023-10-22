Суспільство

ISW: Росія змінила тактику бомбардувань та обстрілів України

22 Жовтня 2023 08:56
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ISW

РФ “прощупує” систему ППО України напередодні зимових ударів, зазначає у новому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Оперативне командування “Південь” ЗСУ повідомило, що в ніч на 21 жовтня РФ вдарила невідомими ракетами класу “повітря-земля” по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, ракетами Х-59 – по Кривому Розі, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях, а також ракетами “Іскандер-К” та дронами Shahed – окремо по Кривому Розі.

Російські ВКС, за тими ж даними, запустили 30 керованих авіаційних бомб по прифронтовій зоні в Херсонській області.

Керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ вперше застосувала подібну тактику змішаних атак, сподіваючись таким чином виснажити протиповітряну оборону ЗСУ. Аналітики ISW вважають, що Росія при цьому намагається намацати дірки в українській системі ППО, щоб узимку знову розгорнути масовану кампанію ударів по критичній інфраструктурі України.


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