Політика

ISW: Росія поповнює свої війська приблизно тими ж темпами, що їх втрачає

25 Лютого 2024 17:26
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ISW
Тіла загиблих російських солдатів / Фото Anadolu

До початку третього року повномасштабної війни в Україні на фронті склалася серйозна, “але далеко не безнадійна” ситуація для українських військ, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська взяли ініціативу на всьому театрі воєнних дій, проводять атаки і домагаються успіхів, але наразі ці успіхи обмежені й обходяться надзвичайно дорого, пише ISW.

“Під час захоплення Авдіївки, ймовірно, загинуло більше російських солдатів, ніж за всю радянсько-афганську війну”, – зазначають експерти.

“Росія поповнює свої сили темпами, які приблизно відповідають рівню її втрат, що дає змогу російським військам регулярно відправляти поповнення до частин, які ведуть наступ, і постійно проводити ротацію військ на оперативному рівні”, – йдеться у зведенні.

“Але незрозуміло, чи зможе Росія вести наступальні операції на тому самому рівні і в більш високому оперативному темпі, що призведе до ще більших втрат”, – зауважують експерти.

Як ідеться у звіті, українські військові, незважаючи на загальну втому від війни і побоювання того, що США припинять надавати Києву військову допомогу, продовжують уміло воювати, використовуючи безпілотники, артилерію, танки та інші озброєння.

При цьому Україна, як і раніше, гостро потребує поставок озброєнь від країн Заходу, зокрема, від США, пишуть експерти ISW: “Тільки у США є ресурси, щоб дати Україні прямо зараз те, чого вона найбільше потребує. Якщо США, врешті-решт, припинять надавати [Україні] допомогу, ситуація дійсно може стати дуже серйозною”.


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