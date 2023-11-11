ISW: Росія готується взимку знищити українську енергетику

Минулого місяця Росія використала для атак по Україні меншу кількість ударних безпілотників, ніж до цього. Це може свідчити про підготовку сил РФ до «масованих обстрілів української енергетики взимку», йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що речник Повітряних сил України Юрій Ігнат 10 листопада заявив, що російські війська використали близько 500 безпілотників типу «Shahed» у вересні 2023 року та кілька сотень – у жовтні. Він зазначив, що «тенденція з майже щоденними обстрілами зберігається, однак РФ використовує менше боєприпасів».

Водночас, в ISW звернули увагу на те, що військові блогери стверджували, що російські удари «шахедами» стали рідшими за останній місяць через те, що «російські сили планують синхронізувати нову хвилю інтенсивних комбінованих ударів із початком майбутніх широкомасштабних наземних операцій».